Nuova scuola elementare a Cesenatico, de Pascale: “Investiamo per i nostri bimbi”

Cesenatico, 3 maggio 2025 – E’ stata inaugurata la nuova scuola elementare di viale Torino, dove lunedì mattina suonerà la prima campanella per i 140 alunni delle 8 classi della ‘2 Agosto 1849’, che dallo scorso anno frequentavano le lezioni nei moduli installati nella vicina scuola media.

All’inaugurazione è intervenuto il presidente della Regione Michele de Pascale, assieme al sindaco Matteo Gozzoli, alla Giunta e ad una rappresentanza dei consiglieri comunali, con la partecipazione delle forze dell’ordine, della direzione didattica, residenti, bambini e insegnanti. La nuova scuola è costata 7 milioni ed il finanziamento del Ministero era giunto a fine 2017, su uno studio di fattibilità e una richiesta della precedente amministrazione del sindaco Roberto Buda risalente al 2014.

Nel 2018 l’amministrazione Gozzoli ha indetto un percorso di progettazione in due fasi e in forma anonima, con la collaborazione del Consiglio Nazionale degli Architetti e il patrocinio degli ordini provinciali degli Architetti e degli Ingegneri. Ad aggiudicarsi la gara fu lo studio Iotti e Pavarani di Reggio Emilia, con un progetto che interpreta la scuola come un sistema di paesaggi, luoghi capaci di favorire un apprendimento libero, creativo e personale. La scuola è concepita come frammento del paesaggio naturale, integrata nel contesto verde tra viale Torino e viale Sassari, con un corpo a due piani che porta all’interno il verde dei cortili, a generare spazi luminosi e un’armonia con l’ambiente.

La nuova scuola di Cesenatico ha richiesto un investimento da 7 milioni di euro

La struttura è modellata e arrotondata negli angoli per un’architettura più morbida ed organica. La controfacciata a diaframma in profili verticali, a schermatura delle parti vetrate e per costituire una "foresta artificiale” in dialogo con le alberature.

Il presidente de Pascale è intervenuto così: “L’inaugurazione di una nuova scuola è sempre una festa; oggi qui a Cesenatico celebriamo un traguardo importante che non rappresenta solo l’apertura di un edificio moderno e funzionale, ma anche un investimento concreto nel futuro dei nostri bambini e bambine e nella qualità dell’istruzione. È una struttura pensata per rispondere alle esigenze educative contemporanee e per garantire ambienti sicuri e accoglienti. Cesenatico è una località turistica dove si investe molto anche per i residenti”.

"Il percorso per la costruzione della nuova scuola di viale Torino è stato lungo – ha spiegato Gozzoli –, abbiamo dovuto affrontare numerose difficoltà, ma oggi è un giorno di festa e di grande gioia perché un progetto bellissimo ha visto finalmente la luce. Costruire una scuola è un lavoro di squadra, per questo ringrazio i tecnici comunali, la ditta Scientia di Forlì e tutte le persone che hanno contribuito a fare in modo che tutto questo diventasse realtà”.