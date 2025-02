Nuova segnaletica sulla ciclovia del Pisciatello

La ciclovia del Pisciatello è più verde e ha una nuova segnaletica. Lungo il nuovo percorso pedonale e ciclabile che collega Cesenatico e Cesena in un itinerario di campagna, sono stati ultimati i lavori di ripristino degli argini e gli interventi di sicurezza, per riparare i danni dell’alluvione del 2023. Oltre alle opere strutturali, è stata rinforzata anche la vegetazione, con la piantumazione di oltre 2mila arbusti tra alberi e siepi. Contestualmente è stata installata anche una nuova segnaletica, molto utile per ciclisti e podisti.