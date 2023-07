Nuova Stagione al Museo di Ecologia di Cesena, D'in sulla Vetta del Torrione Antico

Al Museo di Ecologia Cesena è iniziata la nuova stagione di proposte per i gruppi organizzati, rivolta ai centri estivi e cheproseguirà per le scuole e con le domeniche per famiglie, Roberto Fabbri dell’associazione Orango, gestisce le attività "Il nuovo percorso si chiama: "D’in sulla vetta del torrione antico. .L’apertura estiva del museo di piazzetta Zangheri va dal martedì al sabato, dalle ore 10 alle ore 13. Nella Loggetta vengono periodicamente presentate mostre fotografiche tematiche su paesi, ambienti e animali, molto apprezzate dai visitatori".

Il museo di piazzetta Zangheri è incastonato nella Loggetta Veneziana su piazza del Popolo e prosegue nella quattrocentesca torre del Nuti.