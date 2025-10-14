Nuova stazione dei bus sotto tiro: "Troppi pericoli per gli studenti"

Una cattedrale nel deserto fuori misura per il contesto nel quale è inserita. Oppure un groviglio di persone e di mezzi che durante le ore di punta mandano in tilt il traffico e causano rischi per la sicurezza. La nuova stazione dei bus collocata lungo viale Europa continua a far discutere le forze politiche cittadine.

In queste ore è in effetti tornata sul tema la Lega, che in una nota firmata dal capogruppo Enrico Sirotti Gaudenzi e dalla responsabile della sezione di Cesena Virna Lega, segnala rischi per la sicurezza delle persone e delle cose. "Pare che il prossimo 17 ottobre - si legge nel documento - sarà finalmente inaugurata la nuova sede della biglietteria di Start Romagna in piazzale Karl Marx. Se ci sono voluti oltre quattro mesi (dal taglio del nastro dell’autostazione avvenuto a giugno, ndr) per inaugurare la biglietteria, figurarsi quanto ci vorrà per portare a termine la struttura con gli altri servizi mancanti per personale e utenti.

L’avvio del nuovo capolinea, poi, contrariamente a quanto affermato dall’assessore Christian Castorri, non è stato affatto accompagnato da ‘un’adeguata comunicazione’. Lo possiamo testimoniare direttamente avendo avuto modo di incontrare, durante i mesi estivi, viaggiatori del tutto spaesati in queste lunghe corsie senza la minima informazione chiara e esaustiva. Forse qualcosa è stato fatto con l’inizio della scuola, anche se in orario di uscita viale Europa si trasforma in un vero incubo per i mezzi pubblici e privati e per i pedoni grazie ai restringimenti stradali determinati anche dal cantiere per rinnovare piazzale Karl Marx (è davvero esagerato chiamarlo ‘nuovo parco urbano’).

La Lega in particolare critica la nuova pista ciclabile e il marciapiede: "Appare evidente, come avevamo pronosticato, che il posizionamento della nuova stazione autobus sia sbagliato logisticamente. Lo si vede soprattutto negli orari di punta, quando centinaia di ragazzi invadono in blocco il viale e le vie limitrofe, il traffico va in tilt, le auto rischiano di investire i pedoni oppure di incocciare contro gli autobus che invadono, per mancanza di spazio, la corsia opposta. Una vera e propria bolgia che avrebbe dovuto essere prevista anche in fase progettuale".

Viene contestata anche la mancanza dell’impianto fotovoltaico che dovrà essere collocato sulla pensilina. Sul tema è arrivata la replica di Castorri: "Non è la prima volta in cui la Lega critica opere ancora in corso di realizzazione. Sarebbe come entrare in una stanza che deve essere tinteggiata e argomentare che c’è confusione. E’ evidente che il cantiere in zona stazione è ancora in corso e francamente non capisco cosa ci sia di strano nel quadro attuale. Utilizzo gli autobus e quella fermata in particolare costantemente e in buona fede non ho mai visto situazioni critiche. E’ chiaro che durante le ore di punta quando centinaia, migliaia, di persone transitano nello stesso posto serve fare più attenzione, ma questo vale per qualsiasi contesto. Riguardo alle dotazioni, nelle prossime settimane saranno installate nuove pensiline, mentre già da ora in ogni banchina sono disponibili dei chiari pannelli che indicano destinazioni e tempi di arrivo. Siamo in procinto di aggiungere anche dei totem. Detto della struttura, entro anche nel merito del servizio: con l’avvio del nuovo anno scolastico siamo riusciti a ridurre enormemente i disagi rispetto al passato. Lo dicono i numeri: le corse saltate sono diminuite dall’11% del passato, all’attuale 1%. Un aspetto importante, che ci è stato riconosciuto anche dall’utenza".