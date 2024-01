Nuova tariffa per la raccolta rifiuti. Stasera il primo incontro pubblico

Questa sera, alle 20.30, si terrà il primo incontro pubblico organizzato dall’Amministrazione comunale e Hera, per illustrare tutte le novità della Tcp, la Tariffa corrispettiva puntuale, che da quest’anno sostituisce la Tari. L’appuntamento è nella sala della parrocchia della chiesa Santa Maria Goretti nel quartiere Madonnina. Per diffondere nel modo più capillare possibile le informazioni sul passaggio alla Tcp, i funzionari di Hera e il Comune vanno nei quartieri. Dopo l’incontro di questa sera, domani, giovedì, sempre alle 20.30, il secondo incontro si terrà al Cineteatro Letizia in via Canale Bonificazione a Sala; lunedì 15 gennaio l’incontro è fissato al Palazzo del turismo Primo Grassi in viale Roma e giovedì 18 gennaio nella Casa al Gelso in via Almerici a Bagnarola. Durante questi incontri saranno illustrati i cambiamenti e i cittadini, così come i titolari di alberghi, bar, ristoranti, stabilimenti balneari, negozi, uffici, attività artigianali e agricole, potranno fare domande e ottenere i chiarimenti. A Cesenatico con il nuovo anno è entrato in vigore il sistema di raccolta dei rifiuti con la Tariffa puntuale.

Il nuovo sistema ha l’obiettivo di premiare i cittadini che fanno bene la raccolta differenziata. La tariffa tiene conto del rifiuto indifferenziato conferito dalle famiglie e dalle attività economiche. Per il primo anno, appunto il 2024, il sistema è sperimentale. Il calcolo effettivo della quota aggiuntiva sarà introdotto nelle bollette dal 2025, quindi tra un anno. Il passaggio sarà dunque graduale. Ai cittadini è chiesto di continuare a separare i propri rifiuti e di esporre, come ora, il contenitore grigio per il rifiuto indifferenziato, con il codice a barre personalizzato, così da consentire una sempre più accurata misurazione della produzione di rifiuti non separabili e di migliorare la qualità delle raccolte differenziate.

g.m.