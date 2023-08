"Nuova tariffa puntuale per i rifiuti, Hera faccia un passo indietro"

Dirigenti Hera poco convincenti nell’audizione di martedì 1 agosto in seconda commissione consigliare. Di qui, la nostra richiesta di un serio ripensamento sulla nuova tariffa puntuale che rischia di creare enorme disparità di trattamento tra gli utenti. Tariffa puntuale che potrebbe diventare un’arma a doppio taglio: poco conveniente dal punto di vista economico e causa della crescita di comportamenti scorretti, tra cui l’abbandono di rifiuti per strada. Un altro fattore preoccupante, anche dal punto di vista politico, è che il nuovo regolamento con le indicazioni dei costi per famiglie e attività non potrà essere preso in esame dal Consiglio comunale. Insomma, un regolamento a scatola chiusa predisposto direttamente da Atersir, l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti. Un modo di procedere che non depone a favore della trasparenza. La strada imboccata sembra difficoltosa: troppo costosa e non in linea con i risultati promessi. Il nostro suggerimento è quello di fermare tutto e ripensare al modello di raccolta dei rifiuti e di tariffazione. Forse sarebbe utile e opportuno tornare al sistema dei cassonetti con tessera magnetica, studiati per risultare meno impattanti dal punto di vista estetico rispetto al passato. Un sistema meno costoso, più razionale, con meno regole e certamente più idoneo a contrastare l’abbandono.

Sistema di raccolta porta a porta e tariffa puntuale non considerano quei nuclei famigliari che hanno qualche componente che ‘di fatto’ non vive all’interno della propria residenza per motivi di studio o di lavoro e ‘dimenticano’ il caso di lavoratori e studenti che soggiornano solo per qualche giorno alla settimana in città e che sono impossibilitati a sottostare alle regole di raccolta dettate da Hera.

Anche i dirigenti di Hera in commissione hanno dovuto ammettere che sono in aumento abbandono indiscriminato di rifiuti e scorretto utilizzo dei diversi ‘contenitori’ forniti agli utenti. Altra nota dolente il sistema Ecoself in uso in un’area del centro storico. Sistema costoso, irrazionale, impattante in area ZTL e che, addirittura, può provocare danni alle pavimentazioni di piazze e vie per la pesantezza dei camion. Infine, ma non meno importanti, le zone periferiche. La ricetta del porta a porta non può essere resa uniforme in tutto il territorio comunale. ci.

Enrico Sirotti Gaudenzi, consigliere comunale Lega Cesena