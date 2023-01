"Nuova tariffa rifiuti, città tenuta all’oscuro"

Il modo in cui l’amministrazione comunale ha introdotto la tariffa puntuale sui rifiuti con i costi che dipenderanno dal numero degli svuotamenti dei secchielli dell’indifferenziato, già operativa dal 1° gennaio, non piace a Lega e Cambiamo.

"Ma di quale massiccia campagna informativa parla l’assessora Lucchi nell’intervista al Carlino - attacca il capogruppo della Lega Antonella Celletti –? Ben pochi sanno di cosa si parli, con tariffe e regolamento ancora in elaborazione nonostante il nuovo regime sia partito il 1° gennaio. Per capirne qualcosa in più, siamo stati noi consiglieri della Lega a sollecitare una commissione urgente tenutasi il 19 dicembre, alla presenza dell’assessora con molte domande rimaste senza risposta".

"I cittadini - prosegue la consigliera della Lega – dovevano essere informati da tempo sul nuovo regime di raccolta dell’indifferenziato, sul numero degli svuotamenti gratuiti, da quale soglia si paghino, a quanto ammontino gli importi. Nessuno ha saputo spiegarlo e neppure come sarà conteggiata la tariffa per le seconde case o per quelle disabitate per un determinato tempo. Alla giunta e ad Hera ricordiamo che i cittadini non sono sudditi, ma utenti paganti".

Non meno morbide le critiche di Luigi Di Placido, consigliere del gruppo Cambiamo. "La prima riflessione è l’assenza di ogni riferimento ai benefici ambientali che l’innovazione dovrebbe avere, portando i cittadini ad una minore produzione di rifiuti. Come abbiamo ascoltato nella commissione consiliare non c’è infatti previsione di una diminuzione sensibile. Aggiungo che forse per l’amministrazione è normale che un servizio parta senza che sia stato preventivamente approvato il regolamento che dovrà essere seguito dal gestore Hera, ma per noi è quanto meno singolare".

"Addirittura – prosegue Di Placido – non si ha ancora certezza sul numero di svuotamenti per le differenti tipologie di utenza, sulla tipologia di bollettazione, e non si sa quale sarà il costo per la cosiddetta quota variabile reale che si pagherà per gli svuotamenti aggiuntivi oltre a quelli previsti per ogni utente. E ancora: sono state previste apposite strategie contro l’aumento dell’abbandono dei rifiuti? Si sono definite strategie di controllo sulla lotta a evasione e elusione dal gestore Hera? Boh!".

Andrea Alessandrini