Nuova Virtus ai playout

La Nuova Virtus Cesena targata Fse Progetti ha chiuso la prima fase del campionato di basket di serie B con la sconfitta interna maturata per un solo punto, 63-64, contro Faenza.

Ovviamente si decide tutto nell’ultimo respiro di partita, anche se in ogni caso l’intero ultimo quarto è punto a punto, con Faenza che sembra avere l’energia necessaria per prevalere. L’inerzia cambia con l’esordio in campo di Minguzzi, giocatrice proveniente proprio da Faenza, che segna i suoi primi 5 punti in maglia Fse frutto di una tripla allo scadere dei 24 secondi e di una palla recuperata con conseguente contropiede.

A quel punto le cesenati a suon di triple (Venanzi e Clementi) trovano il +2 che porterebbe valere la quinta vittoria in campionato. Faenza accorcia con Bernabé che subisce fallo e realizza solo uno dei due tiri liberi a disposizione; la palla ritorna nelle mani di Cesena che nella concitazione del finale però la perde a causa di un palleggio su un piede; nella conseguente rimessa a 7 secondi dalla fine, Edokpaigbe triplicata sotto canestro riesce a trovare i due punti della vittoria. Ora per le cesenati inizierà la seconda fase, il gironcino playout che, a punteggi azzerati, metterà in palio la permanenza in categoria.