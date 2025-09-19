Nuova Virtus al lavoro per chiudere il roster. Chiadini: "Gli imprevisti non ci spaventano"

Lavori in corso in casa Nuova Virtus Cesena: a poco più di due settimane dal via del nuovo campionato di serie B femminile in programma il 5 ottobre, la squadra di coach Luca Chiadini è ancora un cantiere aperto in relazione alla formazione del roster.

"Purtroppo - analizza il tecnico - abbiamo dovuto fare i conti con un imprevisto che ha forzatamente rivoluzionato tutti i nostri piani: Ivona Scekic, centro di nazionalità slovena in forza a Faenza, società con la quale abbiamo avviato un’ottima collaborazione, invece di rientrare in Romagna per unirsi al nostro gruppo, ha deciso di percorrere altre strade. Stiamo parlando di un’atleta di primissimo piano, in grado di essere protagonista anche in serie A e dunque figuriamoci in B: la sua inaspettata assenza è decisamente pesante".

La Nuova Virtus sta dunque tentando di correre ai ripari e in queste ore potrebbe essere annunciata la formalizzazione di un nuovo acquisto, che andrà però a rinforzare il settore esterni.

"Non abbiamo nè voglia, nè tempo di recriminare contro la cattiva sorte - riprende Chiadini - ragion per cui siamo già al lavoro per rivedere l’assetto della squadra e il tipo di gioco che porteremo in campo. E’ vero, durante la fase di costruzione del roster abbiamo avuto contrattempi e così la squadra che sarà sui blocchi di partenza sarà diversa rispetto alle idee iniziali, ma non importa: venderemo comunque cara la pelle. Il gruppo è davvero giovanissimo e dovrà vedersela con avversarie di talento e con tanta esperienza, ma il nostro vantaggio è l’enorme margine di miglioramento che abbiamo davanti, abbinato alla forte dedizione al lavoro di tutte le atlete. Ed è proprio da qui che ripartiamo: metteremo in campo velocità e aggressività, saremo su tutti i palloni, non lasceremo indietro niente".

Il calendario non aiuta: le prime partite saranno contro le squadre più attrezzate del raggruppamento, a partire da San Lazzaro, compagine alla quale le virtussine andranno a far visita all’esordio, appunto il 5 ottobre.

"Servirà mantenersi lucidi - rilancia Chiadini - perché se è vero che l’inizio sarà in ripida salita, è altrettanto vero che superato lo scoglio, sulla carta la strada dovrebbe semplificarsi. Dunque sarà cruciale mantenere alta la determinazione anche in eventuali momenti di difficoltà, facendoci trovare pronti a ripartire ancora più forti di prima".

L’obiettivo è la salvezza, non fine a se stessa, ma nell’ambito di un progetto che può rivelarsi davvero molto interessante in previsione futura: "La collaborazione con Faenza è preziosissima e stimolante, perché ci mette nelle condizioni di iniziare un percorso di crescita del gruppo e di valorizzazione dei giovani talenti. Senza frasi fatte, mantenere la B per noi equivale a vincere il campionato. Perché poi da lì si potrebbe ripartire aggiungendo un tassello alla volta. La sfida è difficilissima, ma entusiasmante".

Nel frattempo la Nuova Virtus ha approfittato dell’estate per riorganizzare anche il suo staff societario.

"E’ un altro passo nella direzione giusta, che guarda al lungo periodo. Poter disporre di una squadra che milita in serie B e che valorizza i talenti di casa, curando tanto anche il settore giovanile, è un patrimonio per l’intera città che vogliamo valorizzare al massimo".