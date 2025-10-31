Nuova Virtus ancora ko. Chiadini: "Ci rifaremo"

Ancora a un passo dalla vittoria, ancora alle prese con una sconfitta. La Nuova Virtus Cesena mercoledì sera al PalaIppo si è arresa 56-62 contro Valdarda nella quinta giornata del campionato di basket di Serie B femminile, restando a quota zero punti in classifica.

Coach Luca Chiadini, è il momento di preoccuparsi?

"No, perché conosco la mia squadra e conosco i suoi grandi margini di crescita. Settimana dopo settimana aggiungiamo tante cose, stiamo facendo davvero grandi progressi. Potrebbe sembrare paradossale dirlo dopo cinque sconfitte, ma non lo è affatto. E poi serve ricordare l’obiettivo col quale siamo partiti. Mettervi due squadre alle spalle e salvarvi.

"Mancano 23 gare. Abbiamo tutto il tempo per farlo e non dobbiamo certo farci prendere dall’ansia. Non ho nulla da recriminare: preferisco di gran lunga essere qui, a soffrire con un un gruppo di giovanissime, piuttosto che avere a che fare con una squadra di veterane con la salvezza già in tasca. Nel secondo caso si vive per l’oggi, nel primo si costruisce il domani. Non c’è gara".

Come è uscito dal campo mercoledì sera?

"Col solito atteggiamento del post partita in questo inizio di stagione: deluso per la sconfitta, ma contento per quello che ho visto fare alla squadra".

Cosa vi manca?

"L’esperienza, cruciale nelle fasi decisive delle gare. Siamo praticamente sempre in partita, a volte arriviamo pure agli ultimi minuti in vantaggio. Poi o ci prende l’euforia e non gestiamo la situazione come dovremmo, o finiamo vittima di qualche scelta tattica delle avversarie che ci manda fuori giri. Ma stiamo imparando in fretta".

Capitolo infortuni.

"Piove sul bagnato. Il 2 novembre torneremo in campo per ospitare Valtarese e potremo contare per la prima volta su Natalia Tondi, che ha un talento sopraffino, ma che è reduce da un intervento chirurgico e avrà pochi minuti di autonomia. Nel frattempo mia figlia Carlotta, che stava attraversando un buon momento, dovrà restare ferma per un mese a causa di un problema al ginocchio".