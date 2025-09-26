Nuova Virtus, arriva l’italo argentina Tondi. La guardia reduce dall’Ncaa è già in città

La Nuova Virtus Cesena ha ufficializzato l’accordo con Natalia Tondi, giocatrice italo-argentina nata a Buenos Aires il 9 marzo 2003. Play-Guardia di 174 cm, è uscita in estate da Virginia University, dove ha disputato le ultime due stagioni da Junior e da Senior in Ncaa Division 1, dopo essersi messa in mostra nei due anni precedenti a Florida Southwestern State, in particolar modo da sophomore trascinando le Bucs alle Semifinali del Torneo dello Stato della Florida, realizzando 10.4 punti a partita ed aggiungendo 2.7 rimbalzi e 2.5 assist.

Natalia vanta inoltre numerose partecipazioni ad eventi internazionali con le nazionali giovanili dell’Argentina, a cominciare dalla Selezioni Under 15, per continuare con quella Under 17, culminando con i Campionati Mondiali Under 19 nel 2021.

Carisma, carattere ed esperienza ne faranno verosimilmente una leader sul campo e nello spogliaitio a disposizione della giovanissima squadra allenata da coach Luca Chiadini.

A maggior ragione l’innesto è importante, dal momento che oltre al talento potrebbe aggiungere anche quelle doti che inevitabilmente mancano a un gruppo composto in larghissima parte da giocatrici pescate dal vivaio.

Atterrata ieri sera all’Aeroporto di Bologna con un volo proveniente dagli Stati Uniti per poi raggiungere Cesena, ieri ha sostenuto le visite mediche e oggi scenderà sul parquet per il primo allenamento.

Tondi dovrà entrare in fretta nei meccanismi della squadra cesenate (costruita grazie alla preziosa collaborazione sottoscritta con Faenza) visto che l’inzio del torneo è ormai dietro l’angolo: la prima palla a due ufficiale è infatti in programma nel fine settimana del 5 ottobre.