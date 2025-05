Nuova Virtus Cesena trionfa alla Supercoppa Csi: tre trofei conquistati

Domenica 25 maggio la Nuova Virtus Cesena ha conquistato tre trofei nell’ambito delle finali di Supercoppa di calcio del Csi che si sono svolte all’Orogel Manuzzi. A festeggiare la vittoria sono state le squadre Allievi 2008 (allenati da mister Bagnolini), Esordienti Under 14 che guidati da mister Falcone hanno vinto anche il campionato, e Giovanissimi Under 16 con al timone il duo Guerrini-Berti.

Al mattino si sono sfidati i ragazzi delle scuole calcio, impegnati sui numerosi campi allestiti sul terreno di gioco del Manuzzi, mentre durante il pomeriggio si sono svolte le finali. Merita di essere citata anche la squadra dei Giovanissimi 2010 allenata da Pezzi, che si era fermata in semifinale il giorno precedente.

Per tutti i partecipanti, il prezioso valore aggiunto è stato rappresentato dalla possibilità di calcare il prato dello stadio cesenate, attorno al quale tanti di loro trascorrono i fine settimana per tifare Cesena. Giocare in uno stadio da serie A è un’esperienza che non si dimentica, a prescindere dal risultato finale.

Nel frattempo continuano le attività della Nuova Virtus, ora impegnata in vari tornei in Romagna. A chiudere il cerchio della stagione sarà la festa dell’11 giugno negli spazi della Polisportiva a Ponte Abbadesse.