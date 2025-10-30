Nuova Virtus, che beffa. Vittoria sfumata nel finale

La Nuova Virtus Cesena è arrivata a un soffio dalla conquista della sua prima vittoria stagionale nel campionato di basket di serie B femminile, ma in trasferta contro Vigarano alla fine di 40 minuti giocati a tutta intensità, è arrivata la quarta sconfitta in quattro gare, in questo caso maturata col punteggio di 49-45.

E dire che la squadra di coach Luca Chiadini era riuscita a portarsi sul più 5 (40-45) a tre minuti e mezzo dalla fine, punteggio al quale si era arrivati dopo che le cesenati avevano tenuto la testa avanti per 5 minuti, mettendo la freccia sul 36-38 arrivato nelle prime battute del quarto periodo e dopo trenta minuti che le avevano in ogni caso viste restare sempre sul pezzo.

Eppure non è bastato: le giocatrici di casa si sono aggrappate a Daniela Grigorjeva, che in un minuto ha segnato da sola i 6 punti del controsorpasso, con un canestro dal campo e 4/4 dalla linea dei liberi, per il 46-45. Lì si è decisa la partita, chiusa poi sul 49-45 con le cesenati che dunque non sono più riuscite a trovare la via del canestro. Il risultato è amarissimo per Cesena, perché le ragazze di Luca Chiadini avevano dimostrato ampiamente di potersi prendere i primi due punti in classifica, andando vicinissime ad espugnare il ‘bunker’ di Finale Emilia, in una partita dai punteggi bassissimi.

Sotto di una lunghezza alla prima sirena sul 9-8, per poi pareggiare il secondo parziale per il 22-21 dell’intervallo, nella ripresa è arrivato il 13-9 positivo che ha permesso alla Fse Progetti di raggiungere la terza sirena sul +3 (31-34).

Alla reazione di casa d’inizio ultimo quarto, erano seguiti quei 5’ in testa, pieni di carica, determinazione e speranza. Che però non sono bastati a conquistare la prima vittoria, nonostante i 21 punti di Carlotta Chiadini, che in attacco ha trascinato a lungo la squadra, seguita a quota 8 da Alessandra Cosaro e a 5 da Maria Cristina Babini.

Il tabellino cesenate: Gori I. 4, Bertozzi 2, Giorgetti, Pettazzoni, Cavina, Marras 3, Di Cristo ne, Valerio ne, Chiadini Car. 21, Cosaro 8, Babini 5, Chiadini Cam. 2. All. Chiadini, vice Cimatti, ass. Andreoli.