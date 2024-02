Nuova Virtus, continua la lotta dei playout

Oggi torna in campo la pallacanestro cesenate.

Il primo appuntamento è con la Nuova Virtus, che alle 19 di stasera giocherà in trasferta sul campo di San Lazzaro nella seconda giornata della poule playout del campionato di serie B femminile.

Le giallonere hanno iniziato la seconda parte della stagione col piede giusto, vincendo 68-53 contro Parma e ora cercano continuità.

La formula prevede che i risultati ottenuti durante la prima fase vengano archiviati e che tutte le compagini ripartano da zero punti, affrontando in un girone all’italiana, andata e ritorno, tutte le avversarie. Le somme si tireranno il 6 maggio, al termine di una volata lunghissima nella quale la parola d’ordine deve essere la continuità.

Riguardo al settore maschile invece, la Cesena 2005 inizierà il girone di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1 questa sera alle 21 affrontando l’avversario più scomodo di tutti: la capolista Budrio, che nella gara di inizio stagione si era imposta con un largo 81-65. Certo gli emiliani, che hanno dieci punti di vantaggio sui romagnoli e guidano il torneo fin dalle prime battute, si stanno dimostrando la squadra più attrezzata del raggruppamento (in 16 gare disputate è arrivato un solo ko), ma dall’inizio del campionato sono cambiate molte cose e la squadra di coach Vandelli, pur reduce da due stop, ha rodato le armi necessarie per creare problemi a tutti. La gara più difficile della stagione potrebbe portare con sé gli stimoli giusti per rimettersi a correre.