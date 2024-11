Nuova Virtus, giro a vuoto. Ko a Castel San Pietro

In una serata in cui sono stati gli errori a farla da padroni, nel campionato di basket di serie B femminile, la Fse Progetti Nuova Virtus Cesena ha ceduto il passo alle padrone di casa di Castel San Pietro con un punteggio (50-41) che dice tutto sull’andamento di una gara decisamtne asfittica in termini di percentuali realizzative.

La partita. Si comincia sui binari dell’equilibrio con la Magika Castel San Pietro comunque sempre avanti nel punteggio e la Nuova Virtus che rimane a stretto contatto fino al 7-6 quando un fallo commesso e una palla persa malamente a metà campo regalano alle emiliane il primo break (14-6 al 7’). Il periodo si conclude con Cesena che prova a rientrare, non riuscendo tuttavia a contenere le padrone di casa, che allungano sul 18-10 di fine primo quarto.

Nel secondo periodo Cesena recupera fino al -4: Pollini si trova tra le mani il tiro che potrebbe portare la Virtus a una sola lunghezza, ma il tiro si spegne sul primo ferro e sul ribaltamento di fronte un fallo di Andrenacci regala due liberi a Vespignani che riporta ossigeno a Castel San Pietro (25-19 al 20’).

Al rientro dagli spogliatoi Gori suona la carica riportando le virtussine a -2 nel giro di un paio di minuti, con Andrenacci che dalla lunetta potrebbe regalare la parità, ma fallisce il primo libero e dunque la rimonta completa. A quel punto, una serie di decisiooni arbitrali aspramente contestate dalle virtussine, contribuisce a spostare nuovamente l’inerzia a favore delle emiliane che capitalizzano, passando dal 25-24 al al 39-28.

Cesena però non si arrende e con Andrenacci nuovamente dalla lunetta riduce lo svantaggio (39-31 al 30’).

Nell’ultimo periodo però le energie spese (spesso in maniera improduttiva) si fanno sentire e il tentativo di rimonta delle romagnole resta incompiuto.

Il tabellino cesenate: Gori 6, Bertozzi ne, Clementi 1, Pollini 5, Battistini 8, Cedrini, Duca N. 13, Andrenacci 8, Mezzini, Martellotta, Bianconi, Morri ne. All: Chiadini. Ass: Andreoli e Fullin.