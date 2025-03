Nuova Virtus, il coach lascia: "Non ci sono le condizioni"

Fine corsa. Il tecnico della Nuova Virtus Cesena Luca Chiadini scende dal treno della prima squadra nove fermate prima della fine della stagione di serie B di basket femminile. Nelle scorse ore il coach ha infatti presentato le dimissioni in società, rinunciando all’incarico di allenatore del gruppo senior, ma restando al timone del progetto che riguarda il vivaio.

Coach Chiadini, hanno pesato gli ultimi risultati della squadra o l’episodio a sfondo razzista che aveva coinvolto la madre di un’atleta del vivaio?

"No. Ringrazio le giocatrici per l’impegno e la passione che hanno sempre messo in campo. Sotto questo punto di vista avrei anche potuto continuare, ho meditato a lungo la decisione, ma alla fine mi sono reso conto che non c’erano più i presupposti per andare avanti lungo questa strada".

Cosa è venuto a mancare? "Credo fermamente che un progetto vincente per una squadra come la nostra debba partire dalla valorizzazione di un ‘vivaio a chilometro zero’, un aspetto sul quale stiamo investendo da anni con impegno e professionalità. E i risultati ci sono. E’ da lì che si deve alimentare il gruppo della prima squadra, ovviamente non in maniera esclusiva, ma comunque importante. Ho preso atto del fatto che in questo momento il mio tipo di approccio non fosse realizzabile e per il bene di tutti ho deciso di fare un passo indietro".

Se ne va, ma non sbatte la porta.

"Non ho ragioni per farlo. Anzi, quella porta la lascio aperta. Sono ancora molto legato alla Nuova Virtus, una società all’interno della quale ho trascorso quattro anni di grande lavoro".

E’ per questo che ha deciso di restare a supervisionare il settore giovanile?

"Mi sono confrontato col club, ovviamente. E sono stato felice di ricevere il pieno sostegno a riguardo. La stagione sta entrando nella sua fase cruciale: il gruppo delle under 17 deve difendere il terzo posto che aprirebbe l’accesso alla fase interzonale, anticamera delle finali nazionali. Già arrivando lì saremmo tra le 30 squadre migliori d’Italia. Senza dimenticare il fatto che quel gruppo, quando era under 15, alle finali nazionali ci è già arrivato. La prossima partita ci sarà mercoledì. E io sarò felice di essere come sempre in panchina".

Che altro?

"Anche l’under 19, squadra composta peraltro da tante under 17, è terza. In questo caso però non basterà per andare avanti, perché il turno lo passano soltanto le prime due. In virtù di un regolamento che è stato ufficializzato a metà febbraio… Ma ancora non basta, perché il gruppo under 15 sotto l’ottima guida di Luca Cimatti sta raggiungendo grandi risultati e crescendo in fretta, così come sta lavorando benissimo Ivana Donadel con le sue atlete ancora più giovani".

Per separarsi basta la scelta di una parte, per tornare insieme, serve essere in due.

"Vediamo cosa succederà, resto convinto che il potenziale sia davvero ottimo e che si possa ripartire insieme, tenendo le giovani al centro del progetto. Sono contento dei tanti attestati di stima e fiducia che ho ricevuto in queste ore, dalle atlete del vivaio, dalle famiglie, da esponenti della società e da colleghi esterni. Molti hanno apprezzato il mio lavoro. Vorrei ripartire da lì".

Luca Ravaglia