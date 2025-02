Nuova Virtus, impresa sfiorata con la capolista

Settimana da dimenticare – sotto il punto di vista dei risultati, ma non del carattere – per la Fse Nuova Virtus Cesena che dopo essere stata sconfitta dall’Happy Basket Rimini nel recupero della terza giornata di andata del campionato di serie B femminile, domenica è tornata a mani vuote anche dalla trasferta a Cavezzo, in casa della capolista ancora imbattuta. Contro una compagine arrivata fin qui con 16 vittorie su 16 gare disputate in effetti la missione era decisamente complicata, eppure la Nuova Virtus ha messo in campo energie quasi sorprendenti, soprattutto in fase difensiva, costringendo le padrone di casa a segnare solo 13 punti nel primo periodo e rimanendo così a stretto contatto nel punteggio (13-10 al 10’).

Sarà però proprio l’energia spesa in difesa ad annebbiare la mira delle tiratrici cesenati che già a partire dal secondo periodo non riusciranno più ad andare in doppia cifra sul tabellone pur costruendo buoni tiri ma mancando della convinzione per metterli a segno (26-16 al 20’).

Eppure Cesena resta sul pezzo e anche in tutto il terzo quarto Cavezzo fatica molto più del previsto a trovare il bandolo della matassa della difesa ospite, che però sull’altro lato del campo resta troppo poco concreta, segnando col contagocce (35-22 al 30’). Negli ultimi dieci minuti Cavezzo allunga, chiudendo con 19 punti di vantaggio (46-27), un divario comunque decisamente inferiore rispetto al -39 rimediato all’andata quando per di più si giocava a Cesena, a testimonianza del fatto che la squadra di coach Chiadini in questi mesi è decisamente salita di colpi. Tanto da salire in pullman con l’amaro in bocca frutto dei rimpianti legati alle pessime percentuali di tiro che, se fossero state migliori, avrebbero magari potuto regalare un’impresa.

Il tabellino cesenate: Gori, Giorgini, Clementi 2, Pollini 5, Battistini 3, Duca 11, Andrenacci, Currà 2, Marras, Bianconi 4. All: Chiadini. Ass: Andreoli, Fullin.