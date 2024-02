Nuova Virtus, la Valtarese prevale

La Fse Progetti Nuova Virtus Cesena è incappata nella prima sconfitta interna maturata nel girone playout del campionato di basket di serie B femminile. A espugnare il PalaIppo è stata Valtarese, prima della classe, che ha esultato (75-80) al termine di una gara combattutissima, nella quale le cesenati hanno mostrato per lunghi tratti il loro lato migliore.

La partita. Le ospiti partono fortissimo, timbrando un parziale di 11-0. Cesena però reagisce, riuscendo a ricucire in fretta, spinta in particolare da Andrenacci che in avvio dei secondo quarto sale in cattedra sia in difesa che in attacco. Clementi e Bianconi prima operano il soprasso e poi trovano l’allungo (44-36 al 20’). Al rientro dagli spogliatoi Cesena prova ad ampliare il margine, ma Valtarese nel giro di un paio di minuti torna a francobollarsi alle romagnole. Così si decide tutto in volata, con le parmensi che fanno valere tutta la loro esperienza muovendo la palla in maniera pulita ed efficace, trovando più volte le proprie ‘lunghe’ con passaggi nel cuore dell’area cesenate e colpendo poi dalla distanza quando la difesa era più concentrata a riempire il ‘pitturato’.