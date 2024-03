Nuova Virtus, lotta per la salvezza. Al PalaIppo arriva il San Lazzaro

Oggi alle 18 la Fse Progetti Nuova Virtus Cesena nel campionato di basket femminile di serie B tornerà nel campo amico del PalaIppo dopo aver disputato due trasferte consecutive, l’ultima delle quali, a Parma, ha finalmente regalato alla squadra di coach Chiadini la gioia di una vittoria esterna che mancava da tempo. L’intento delle cesenati è dunque ora quello di dare continuità ai risultati, allungando la striscia positiva per compiere un nuovo importante passo verso la salvezza nella poule playout, che oggi pomeriggio arriverà alla sua seconda giornata di ritorno.

Per l’occasione Cesena ospiterà San Lazzaro, che precede le romagnole di appena due punti in classifica, 10 contro 8: una vittoria delle virtussine varrebbe dunque l’aggancio in classifica, nelle zone più tranquille della graduatoria. San Lazzaro in effetti al momento è seconda appaiata a Scandiano e alla Fulgor Fidenza, con la sola Valtarese a guidare il gruppo a quota 14.

Le cesenati fino a ora hanno collezionato quattro vittorie e altrettante sconfitte, dovendo fare i conti con una serie di rimpianti che peraltro le accompagnano fin dalla prima fase della stagione: il giovanissimo gruppo guidato da Chiadini ha infatti in tante occasioni dimostrato di potersi giocare la vittoria anche contro avversarie di primissima fascia, salvo poi arrendersi nei minuti (o nei secondi) finali, concedendo così preziosi punti alle avversarie.

Nell’ottica della costante crescita e radicamento che caratterizza il progetto cestistico della Nuova Virtus però il mantenimento della categoria è cruciale, oltre che ampiamente alla portata del gruppo: serve dunque aggiungere nuove importanti conferme fin da subito.

l.r.