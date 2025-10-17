Nuova Virtus, ora i punti. Chiadini: "Ci salveremo"

La Nuova Virtus Cesena ha iniziato la stagione di basket di serie B di basket femminile incassando due sconfitte nelle prime due gare disputate, prima contro San Lazzaro (62-51) e poi contro l’Happy Basket Rimini (66-58). Eppure in casa cesenate si respira la consapevolezza di essere sulla strada giusta.

Coach Luca Chiadini, cosa vi hanno lasciato le prime due gare, peraltro entrambe esterne, del torneo?

"Per quello che mi riguarda, la forte consapevolezza del fatto che quest’anno ci salveremo. E lo faremo disputando un campionato che ci regalerà non poche soddisfazioni. E’ vero, le prime due le abbiamo perse, ma avevamo di fronte squadre tra le più competitive e ancora per un paio di settimane saremo privi della nostra punta di diamante, l’italo argentina Natalia Tondi".

Il calendario in effetti non aiuta.

"Le prime sette partite saranno decisamente in salita, compresa la prossima che in occasione del nostro debutto interno ci vedrà affrontare Cavezzo, probabilmente la squadra più forte del torneo. Ma questo non ci preoccupa, scendiamo in campo con la testa sgombra e la consapevolezza di poter fare davvero bene, con tutti. Anzi...".

Cosa?

"Avessimo avuto Natalia, secondo me le le prime due le avremmo vinte e ora saremmo qui con quattro punti in classifica e l’entusiasmo alle stelle. Ma non importa, le recriminazioni non fanno parte del mio spirito".

Delle giovani che dice?

"Intanto potrei dire che tutto il roster è giovanissimo e dunque il discorso resta sul piano complessivo. Lo conferma il fatto che contro Rimini per molti minuti il quintetto in campo era composto soltanto da atlete nate del 2008, un manipolo di diciassettenni che hanno giocato alla grande. Come tutte le altre".

Avete iniziato la preparazione al campionato con la consapevolezza che sarebbe stata una stagione difficile.

"Niente è facile e in effetti il livello delle avversarie è decisamente alto. Ad ogni modo in questi mesi abbiamo già fatto grandi miglioramenti, che si stanno accentuando nelle ultime settimane. Uno dei principali pregi di questo gruppo è rappresentato dalle altissime motivazioni del gruppo: le ragazze hanno la consapevolezza di avere grande margine e sono motivatissime. Sono come ’spugne’, pronte ad assorbire ogni insegnamento in pochissimo tempo. La situazione ideale per ogni allenatore".

Cosa serve ora?

"Continuare a lavorare, consapevoli del fatto che se resteremo su questa strada, ci divertiremo davvero tanto. Per noi salvarci sarebbe come vincere il campionato e credo proprio che ci riusciremo. L’aspetto dirimente è la prospettiva: lavorare con un gruppo di diciassettenni significa costruire il futuro della nostra società. Lo stiamo facendo al meglio".