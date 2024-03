Nuova Virtus si arrende a Fidenza

Continua a mancare continuità alla Fse Progetti Nuova Virtus Cesena, che nel girone playout di basket femminile che mette in palio la permanenza in serie B, è arrivata al giro di boa collezionando la quarta sconfitta su sette incontri disputati. La squadra di coach Chiadini si è in effetti arresa 62-57 sul campo di Fidenza, che in virtù del successo ottenuto ha superato le romagnole di due punti in classifica, lasciandole a quota 6. La partita della Fse ha ricalcato in maniera preoccupante il copione delle precedenti trasferte. Il break che ha deciso la gara è arrivato nel secondo quarto con Cesena che si è smarrita in attacco, forzando soluzioni allo scadere dei 24 secondi, senza riuscire ad arginare la precisione di Podestà e Ghezzi (35-29 al 20’). Nel terzo periodo coach Chiadini ha concesso ampio spazio alla panchina, anche a causa dei problemi di falli di Bianconi e dell’infortunio di Clementi: le romagnole hanno avuto l’occasione di invertire l’inerzia con tanti passaggi dalla lunetta, ma la scarsa precisione ai tiri liberi ha impedito il cambio di passo. Il prossimo appuntamento sarà sabato 16 marzo a Parma.