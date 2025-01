Nuova Virtus, vittoria facile. Ma ora c’è subito Rimini

La Nuova Virtus Cesena ha iniziato il girone di ritorno del campionato di basket di serie B femminile (domani dovrà però recuperare la gara di andata contro Rimini in programma in riviera) nel migliore dei modi, andando a vincere con facilità (75-41) contro il Basket Rosa Forlì, fanalino di coda del torneo. Con l’esito della gara mai in discussione e con le padrone di casa che hanno preso agevolmente il controllo delle manovre fin dalle prime battute del match, coach Luca Chiadini ha avuto modo di mettere alla prova l’intera squadra su schemi e varianti difensive ancora in fase di rodaggio, nell’ottica del prossimo futuro, quando ad attendere le cesenati ci saranno impegni ben più probanti, a partire appunto dall’altro derby, questa volta contro l’Happy Rimini, che condivide con Cesena il quinto posto in classifica, a due punti dalla quarta piazza che verrà dunque raggiunta dalla vincitrice della sfida.

La partita. Fin dal primo quarto coach Chiadini concede ampio spazio alle giovani senza soffrire più di tanto per le ampie rotazioni (28-11 al 10’). Nel secondo periodo saranno Andrenacci e Clementi a permettere alla Nuova Virtus di allungare ulteriormente (47-23 al 20’), mentre la restante metà dell’incontro verrà utilizzata da Cesena per testare la propria difesa, quella che all’inizio del terzo periodo vive un piccolo momento di blackout, ma che si riprende in maniera piuttosto repentina permettendo alle bianconere di non subire ulteriori break conservando un amplissimo margine di vantaggio sulle ospiti (61-31 al 30’). Gli ultimi dieci minuti di gara in effetti servono soltanto ad arrotondare le statistiche delle atlete in campo, senza che il risultato venga mai messo in discussione.

Ecco il tabellino della Fse Progetti Nuova Virtus Cesena: Gori 13, Giorgini 6, Clementi 9, Chiadini Car. 2, Pollini 2, Battistini 4, Duca 6, Andrenacci 10, Currà 8, Chiadini Cam, Bianconi 8, Morri 7. All: Chiadini. Ass: Andreoli, Fullin.