Nuova vita ai castelli italiani con un’agenzia romagnola

C’è un’agenzia romagnola del settore immobiliare che firma le vendite dei castelli. È il gruppo I Service, con sedi a Cesenatico, San Mauro Pascoli e Cervia, che nelle ultime settimane ha ampliato il proprio portfolio di dimore storiche, aggiudicandosi l’esclusiva del Castello di Sanguinetto in provincia di Verona, un importante edificio di origini antichissime, situato tra il territorio veronese e Mantova. Il bene è in vendita a 2 milioni e 200mila euro. Edificato nel 1200 e ampliato nei secoli, il complesso conserva torri d’angolo, merlature, logge e un cortile interno che introduce ad ampi saloni affrescati. La superficie coperta supera i 1.500 metri quadrati distribuiti su più livelli; la corte e il giardino privati sono estesi per altri 1.500 metri quadrati attorno all’edificio principale.

L’immobile si può riqualificare e questa condizione consente una progettazione interna contemporanea nel rispetto delle stratificazioni storiche, con delle potenzialità interessanti come residenza di rappresentanza, boutique hotel e location per eventi, centro culturale o museale. Il castello dispone di riscaldamento autonomo, un ampio terrazzo, locali in mansarda, una generosa cantina, garage e posti auto. Naturalmente, come è specificato nei documenti, le spese condominiali assenti. La posizione, tra Verona, Mantova e Lago di Garda, garantisce accessibilità e bacino turistico internazionale, quindi oltre a facoltosi e imprenditori, il Castello di Sanguinetto si presta ad interessanti progetti nel campo del turismo. "La nostra missione è dare nuova vita ai luoghi che raccontano l’Italia – sottolinea il team di I Service –, per questo selezioniamo asset unici e li accompagniamo sul mercato con piani di valorizzazione e una rete di partner tecnici e finanziari". Il gruppo immobiliare I Service si conferma come un’agenzia di riferimento specializzata nella compravendita di immobili di pregio con un focus distintivo sulle architetture storiche. Fra gli altri beni in esclusiva sulle colline riminesi c’è il Castello di Torriana, noto come Castello Scorticata, oltre ad una selezione di residenze e rustici di charme nelle colline di Cesena, a Borghi, Bertinoro e Roncofreddo. Si tratta di proprietà identitarie, autentiche, pronte a una nuova stagione.

Giacomo Mascellani