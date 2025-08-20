Nuova vita ai farmaci non scaduti

Anche Gambettola entra a far parte della rete FarmacoAmico, il progetto nato dalla collaborazione tra il Gruppo Hera e Last Minute Market per il recupero e la redistribuzione dei farmaci non scaduti.

Le farmacie Cremaschi (via De Gasperi 73) e Amantini (via Giordano 1/A) hanno attivato i punti di raccolta dedicati. Anche la farmacia Pascucci (corso Mazzini 1) sta finalizzando l’adesione al progetto e sarà presto operativa per la raccolta dei farmaci, assicurando così un presidio territoriale completo a Gambettola. In municipio si è svolto l’incontro di presentazione del progetto, alla presenza del sindaco Eugenio Battistini con la giunta al completo e i rappresentanti delle farmacie: Paola Cremaschi (farmacia Cremaschi) e Giuseppe Amantini (farmacia Amantini), il presidente Auser Luciano Bigi e il referente Auser Gianni Panari, Francesco Minotti per Hera, Francesca Caruso vicepresidente Ordine dei farmacisti e Daniela Zavalloni per Asl Romagna.

"Il progetto FarmacoAmico rappresenta un’iniziativa di grande valore per il nostro territorio, che unisce sostenibilità, solidarietà e responsabilità sociale – ha dichiarato il sindaco Eugenio Battistini –. Grazie a questa rete solidale, che vede Auser Cesena in prima linea nel recupero dei farmaci non scaduti, possiamo dare loro nuova vita, evitando sprechi e garantendo un supporto concreto a chi ne ha bisogno".

I farmaci donabili devono essere in confezioni integre, complete di foglietto illustrativo e con numero di lotto e data di scadenza ben leggibili. Sono esclusi i farmaci che richiedono conservazione a freddo, quelli ad uso ospedaliero esclusivo o contenenti sostanze stupefacenti. Con questa nuova adesione, Gambettola si inserisce in un circuito di solidarietà che, dal 2015, coinvolge in provincia oltre 30 farmacie e ha recuperato nel solo territorio cesenate farmaci per circa 640.000 euro.

Vincenzo D’Altri