Nuova vita all’ex lavatoio. Dal Ministero 1,6 milioni

L’ex lavatoio pubblico e l’area verde di largo San Giacomo saranno riqualificati con un corposo finanziamento statale. Il Ministero del Turismo, nell’ambito del Fondo unico nazionale per il turismo, ha infatti concesso il 90 percento delle risorse chieste per il progetto. Il Comune di Cesenatico, attraverso la regione Emilia-Romagna, aveva candidato il progetto di rigenerazione urbana dell’area, con una richiesta di finanziamento di 1 milione e 750mila euro. La candidatura è stata giudicato molto positivamente, tant’è che sono stati riconosciuti 1 milione e 597mila euro. L’investimento complessivo sarà di 3,5 milioni e la restante parte la finanzierà il Comune. Ricordiamo che nel 2021 all’ex lavatoio era stato completato un primo intervento, con la realizzazione di un’area a giardino che lo cinge da un lato e mette in comunicazione viale Cecchini con il parcheggio di Largo San Giacomo.

Il progetto di rigenerazione prevede l’adeguamento strutturale dell’intero edificio ed in particolare il risanamento dello spazio della navata centrale, allestendo al suo interno uno spazio dedicato alla manutenzione delle imbarcazioni tradizionali, attrezzato con macchine e utensili per la lavorazione del legno. Gli spazi interni saranno separati da pareti in muratura, per gli ambienti più strettamente dedicati ad attività artigianali, a deposito e servizio, o in vetro, per quelli destinati alle attività laboratoriali e didattiche del Museo della Marineria. Grazie alle vetrate, residenti e turisti potranno vedere i lavori di manutenzione alle barche.

L’elemento qualificante del progetto è la stretta interconnessione tra i due spazi, quello della manutenzione delle barche e quello delle attività didattiche. Ci sarà la possibilità di accedere con precise modalità attraverso un percorso protetto anche allo spazio dove si svolgono i lavori sulle barche, che potranno così diventare parte integrante del percorso museale. Dall’edificio partirà un nuovo percorso pedonale di circa 130 metri sino al museo.

La passeggiata verrà realizzata con pavimentazioni dai colori tenui, al fine di creare una continuità visiva con un percorso elegante, attraverso materiali ricercati che attireranno i visitatori anche durante le ore serali, grazie a luci speciali. Lungo il percorso verrà realizzato un ’podio’ sopraelevato, avente anche funzione protettiva dalle alluvioni, allestito con pannelli in legno naturale che richiamano la forma delle vele delle barche. Il sindaco Matteo Gozzoli è entusiasta: "Sono molto felice e orgoglioso di questo finanziamento, perché si tratta del riconoscimento al lavoro dei nostri tecnici ed alla bontà del progetto, con il sostegno prezioso della Regione. Questo intervento di rigenerazione, insieme al nuovo Ponte del Gatto, renderà quest’area più bella, accogliente e sicura".

Giacomo Mascellani