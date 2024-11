Nuova vita per la storica discoteca del Terme Club

Sabato 30 novembre, dalle 23, lancio del nuovo Terme Club di via Campo Sportivo a Bagno di Romagna, con una serata dj e un concept, che apriranno una stagione tutta rinnovata per la discoteca iconica dell’Appennino cesenate, maestosa struttura nata negli anni ‘70. In quegli anni e poi anche negli anni ‘80 e ‘90, il Terme Club ha tenuto testa alla movida estiva della costa romagnola. Dagli anni 2000 i cambiamenti di costume si sono fatti sentire, ma quella struttura, fra alti e bassi, è sempre rimasta attiva. Oggi la vallata è pronta per il rilancio di una nuova stagione di intrattenimento. "Quando lo scorso settembre è terminata la vecchia gestione – dice Bronny, dj Led, direttore artistico e mente del progetto – ho deciso di assumerla io, per dare un servizio ai giovani e al paese. Il rinnovamento della parte show è stato rifatto da cima a fondo, tra cui l’impianto audio e luci, schermi, led, palco. Abbiamo altresì cambiato porte di sicurezza, luci di emergenza, telecamere, revisionato l’impianto estintori, oltre alla manutenzione di pareti e soffitti e ridipinto la facciata di quella grandiosa struttura (1.500 posti) che svetta a Bagno nord con la sua caratteristica cupola. "Oltre alle serate standard aperte a tutte le età, come Pasqua, Carnevale e lo storico Veglione della Sporta – aggiunge – ci saranno le serate Terme Over 16, e altre dai 30 anni in su, e altre ancora per i piccolini col Terme Junior. La nostra chicca sarà il Twister Club, un disco pub aperto il venerdì, sabato e domenica, a ingresso gratuito e con dj. Con me Claudio Mescolini, giovane imprenditore della zona, che ha gestito per oltre 20 anni un bar di ritrovo per giovani".

gi. mo.