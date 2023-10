Nuove assunzioni nei comuni

Sono in arrivo importanti rinforzi, pari a un totale di 216 unità, per il personale tecnico e amministrativo degli enti locali, che così potranno far fronte alle necessità dettate dalla gestione del post-alluvione: la ripartizione delle risorse per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali disposto dal Commissario Figliuolo, per l’Emilia-Romagna vale 6 dirigenti, 142 funzionari e 68 istruttori.

"Una misura che avrà un concreto impatto positivo sul nostro territorio, un altro impegno preso e mantenuto dal Governo Meloni finalizzato ad aiutare tutti quei Comuni, soprattutto i più piccini, in difficoltà nella gestione della ricostruzione per carenza di personale" afferma l’on. Alice Buonguerrieri (FdI) che rigetta ora la responsabilità di ogni possibile ritardo ai sindaci.