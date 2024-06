Nuove assunzioni trainate da turismo e ristorazione

Sono 33.420 le nuove assunzioni lavorative previste per il trimestre giugno-agosto nelle province di Forlì-Cesena e Rimini secondo i dati occupazionali diffusi dalla Camera di commercio della Romagna. Gli ingressi previsti nel mese di giugno sono in totale 18.210, 12.750 in provincia di Rimini e 5.460 a Forlì-Cesena, e rappresentano il 33,5% del dato regionale (+7,3% rispetto al mese scorso) pari a 54.300. Le incidenze sui movimenti regionali da parte del territorio romagnolo continuano ad aumentare nella stagione estiva. La Camera di commercio della Romagna diffonde le previsioni occupazionali provinciali, elaborate dalle analisi di Excelsior Informa, il Bollettino mensile con orizzonte trimestrale sui fabbisogni occupazionali delle imprese industriali. In provincia di Forlì-Cesena, gli ingressi previsti (entrate per assunzioni a tempo indeterminato e determinato e per attivazioni di forme di lavoro flessibile) per il trimestre giugno-agosto 2024, sono 11.710. Per il mese di giugno le entrate previste sono 5.460. Ancora preponderante l’impiego dei contratti a tempo determinato, pari al 77%, -2% rispetto a maggio. Per quanto riguarda le entrate nel trimestre, i 5 principali settori di attività, risultano i servizi di alloggio, ristorazione e turismo con 1.890 ingressi previsti, i servizi alle persone con 970, il commercio con 900, i servizi operativi a supporto delle imprese e delle persone con 310 e le costruzioni con 280. Una quota pari al 35% delle assunzioni previste riguarderà giovani con meno di 30 anni (+3%), il 15% delle imprese prevede di assumere personale immigrato (-7%).Nel 51% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore, ma in 44 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati.