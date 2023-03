Nuove cariche in Filcams Cgil

Nei giorni scorsi si è tenuta presso la Camera del Lavoro Cgil Cesena, l’assemblea generale Filcams Cgil Forlì Cesena. L’incontro è iniziato in ricordo del compagno Gastone Fiori, recentemente scomparso all’età di 69 anni. Punto di riferimento per tutta la Camera del Lavoro di Cesena e in particolare per la Filcams, Gastone Fiori seguì per dieci anni la sede di Cesenatico, occupandosi anche della tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici del turismo.

Le delegate e i delegati Filcams hanno eletto, all’unanimità, la nuova segreteria composta da: Ana Laura Cisneros e Mirela Koroveshi (funzionarie Filcams Forlì Cesena); Katuscia Giorgini, delegata Iper Coop Lungo Savio Cesena; Susi Farneti, delegata Formula Servizi addetta a pulizie e sanificazione presso Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. Nel corso della mattinata si sono susseguiti gli interventi di delegati e delegate che hanno dato il via alla discussione sulla situazione vissuta quotidianamente dai lavoratori e le lavoratrici del commercio e dei servizi.