Nuove iscrizioni. Gli studenti cesenati preferiscono gli istituti tecnici e professionali

Chiuse le iscrizioni, lo scorso 10 febbraio, per le scuole superiori è tempo di fare i conti. A Cesena oltre la metà (58 per cento) degli studenti e studentesse in uscita dalla terza media ha optato per gli istituti tecnici e professionali. Un quadro che rispecchia l’andamento regionale, al contrario di quello che accade invece a livello nazionale, dove i licei continuano a essere i preferiti. In totale sono state 1.771 le iscrizioni, così suddivise: 731 per i licei, 714 per i tecnici e 326 per i professionali. Numeri in calo – chi più, chi meno – per tutti i licei cittadini. In cima alle preferenze si piazza ancora una volta lo Scientifico ‘Righi’ con 292 domande. "Dei nostri indirizzi il più richiesto è quello di Scienze applicate con sei nuove prime e la conferma della sperimentazione digitale denominata ‘Classe 3.0’ — spiega la dirigente Lorenza Prati —. Nell’indirizzo tradizionale le prime saranno cinque come lo scorso anno. Viene poi confermato il corso Cambridge e parte una classe, con 27 alunni, della nuova curvatura biomedica che ha suscitato un buon interesse. Anche la classe prima della sede di Bagno di Romagna è confermata". Segue il liceo ‘Monti’ con 260 matricole.

"Chiederemo di formare 11 classi prime, lo stesso numero delle classi quinte in uscita. Andiamo in perfetto equilibrio numerico e non dobbiamo chiedere spazi per la prima volta dopo tanti anni", commenta la preside Simonetta Bini. Continua la fuga dal greco e dal latino, le cosiddette ‘lingue morte’. "Avevamo sempre formato tre prime dell’indirizzo classico, ma da un anno a questa parte, visto il calo generalizzato del classico in tutta Italia e soprattutto in Emilia-Romagna, sono due — evidenzia —. Tutto sommato siamo abbastanza soddisfatti. È cresciuto invece l’indirizzo economico sociale".

Al liceo linguistico ‘Alpi’ (che propone lo studio dell’inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo e cinese) gli esordienti saranno 151. Il liceo paritario ‘Almerici’, sostenuto dalla diocesi di Cesena-Sarsina tramite l’omonima fondazione, conta 28 iscritti all’indirizzo Sportivo (l’unico rimasto). Numeri pressoché stabili rispetto l’anno scorso al ‘Pascal-Comandini’, polo tecnico-professionale a livello provinciale. Al Tecnologico sono 242 gli iscritti e il più desiderato si conferma l’indirizzo Informatica, confermata poi la formazione di una prima classe del percorso di studi sulle Biotecnologie ambientali, di recente introduzione. Tiene anche il ‘Comandini’: 83 le preferenze con l’indirizzo meccanico più gettonato. "Una situazione che conferma l’apprezzamento del territorio per la nostra scuola", commenta il neo dirigente Sauro Porfiri. Sorride anche l’istituto economico ‘Serra’ con 212 iscritti, "numero decisamente superiore alla media degli ultimi anni, circa il 20 per cento in più", sottolinea il preside Paolo Valli. Al ‘Garibaldi-Da Vinci’ in totale le matricole sono 260 così suddivise: 192 all’indirizzo Agraria, agroalimentari e agroindustria e 68 a quello Costruzioni, ambiente e territorio (ex geometri). Infine, in lieve crescita il Professionale ‘Versari-Macrelli’: 243 iscritti di cui oltre la metà ha scelto l’indirizzo Servizi sociali.