Nuove opportunità per un impiego

Lo Sportello Lavoro della Cisl Romagna si impegna ad offrire sostegno e orientamento alle persone disoccupate che cercano lavoro, assicurandosi che non vengano lasciate sole di fronte ad un mercato del lavoro altamente selettivo. Agendo in linea con i valori e le strategie della Cisl sulle politiche attive del lavoro, lo Sportello accoglie, orienta e accompagna le persone disoccupate, inoccupate o che desiderano migliorare le proprie opportunità di lavoro e la posizione professionale. "Il servizio - dice Francesco Marinelli, segretario generale Cisl Romagna - si dedica all’accoglienza e a fornire informazioni sulle opportunità lavorative e formative presenti sul territorio e le modalità più efficaci da adottare per sostenere i colloqui di lavoro, aiutando anche nella creazione del curriculum vitae. Cercheremo di far emergere ogni potenzialità e rapportarla alle opportunità che oltre il mercato del lavoro nel territorio. "Sono state centinaia le persone che si sono rivolte ai nostri sportelli per il lavoro - afferma Francesco Marinelli -, a Cesena gli utenti sono stati sia italiani che stranieri ( il 57% stranieri mentre il 43% di nazionalità italiana), il 51% uomini e il 49% donne, compresi soprattutto nella fascia di età tra i 30 e i 55 anni (65%), il 18% over 55. E’ importante offrire un aiuto non solo per i più giovani, ma anche per chi si trova senza lavoro ad una età più avanzata. Le persone che purtroppo perdono il lavoro devono poter ottenere competenze ulteriori per reinserirsi nel mondo del lavoro. Per questo come sindacato crediamo fortemente nell’importanza della creazione di percorsi di formazione e riqualificazione professionale ed il nostro Sportello Lavoro può offrire quindi informazioni importanti alle persone che desiderino intraprendere questo percorso". Per informazioni ed appuntamenti è possibile rivolgersi alle sedi Cisl di Cesena e Forlì.