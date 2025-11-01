Nuove pettorine ad alta visibilità per i camminatori di ‘Muovi San Mauro’

A San Mauro Pascoli l’Amministrazione comunale ha consegnato al gruppo di camminatori "Muovi San Mauro" le nuove pettorine catarifrangenti. A riceverle, a nome del gruppo che da 4 anni anima le strade del paese promuovendo salute, amicizia e movimento, Roberto Reali, uno dei membri più attivi e organizzatore di tante passeggiate. Le pettorine, realizzate dalla Tipografia Baiardi di San Mauro Pascoli, sono state realizzate e pensate per garantire maggiore sicurezza durante le camminate serali o al mattino presto, permettendo ai partecipanti di essere ben visibili lungo le vie cittadine. Muovi San Mauro è un progetto ormai consolidato, basato su un circuito urbano di circa 6 km. Ha detto Roberto Reali: "Camminare insieme è il modo più semplice per prendersi cura di sé e degli altri", dando appuntamento alla prossima camminata speciale in occasione del solstizio d’inverno. L’assessore Tiziano Bianchini ha voluto ringraziare i "capitreno", Paola, Loredana, Roberto, Valerio, Marco, Giorgio, Virna, Zaira e tutta la Podistica Sammaurese. Il sindaco Guidi si è complimentato con "Muovi San Mauro" e ha ringraziato il Supermercato Conad di San Mauro Pascoli e Filippo Lorenzini, per il sostegno all’acquisto delle nuove pettorine e per la costante attenzione verso le iniziative della comunità.

Ermanno Pasolini