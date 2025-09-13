Nuove regole nel mirino: "Assurdo eleggere consiglieri residenti anche fuori quartiere"

Si accende la polemica politica sulla bozza del nuovo regolamento dei consigli di quartiere che dovrà essere approvato in consiglio comunale, passaggio fondamentale verso le elezioni dei nuovi consigli previste prima di Natale. Giovedì è stata presentata in commissione consiliare e il clima si è acceso lasciando presagire un passaggio turbolento in consiglio comunale. Lega e Cesena Siamo Noi aprono le ostilità.

"La strada è in salita per il nuovo regolamento dei quartieri – affermano il consigliere comunale Enrico Sirotti Gaudenzi (nella foto) e Virna Lega, responsabile del comitato comunale Cesena –. La sinistra non perde infatti il vizio di controllare qualsiasi espressione democratica e perfino spontanea che emerga dal territorio. Nonostante cittadini, quartieri e partiti di opposizione abbiano presentato osservazioni e spunti di riflessione, la giunta Lattuca è rimasta arroccata sulle proprie posizioni, respingendo molti dei contributi su cui convergevano più attori e inserendo nel regolamento altri punti controversi e assolutamente non condivisi".

La Lega spiega poi in che cosa conssite l’ingessamento, a suo dire, effettuato dalla giunta. "La pretesa di ingessare il regolamento, che avrebbe potuto essere l’occasione per rilanciare il ruolo dei quartieri, si evidenzia - proseguono i due esponenti leghisti - nell’impostazione del testo con la giunta decisa a calare dall’alto direttive senza tenere conto delle peculiarità di ogni quartiere. Il confronto o ‘relazione diretta’ tra i quartieri e la giunta si riduce a un incontro biennale in un ‘consiglio comunale dei quartieri’ così come il ‘Dialogo con i Quartieri’, ovvero il confronto fra amministrazione e presidente, consiglio e residenti, si limita ad un solo incontro senza individuarne la cadenza. Sono inoltre spariti gli accordi con i consigli stipulati attraverso i patti di quartiere, che vincolavano la giunta all’esecuzione di opere considerate fondamentali dai residenti di un determinato territorio e rimaste ad oggi in gran parte disattese".

Per Sirotti Gaudenzi e Lega il nuovo regolamento sancisce dunque "un colpo di spugna da parte della Giunta che di fatto ammette implicitamente anche il proprio fallimento negli impegni assunti con i quartieri e la cittadinanza". C’è un’altra ragione che a parere della Lega avvalorerebbe la tesi che il testo del regolamento sia ingessato. "Emerge – affermano ancora Sirotti Gaudenzi e Lega – dalla volontà di non semplificare le procedure ultra-burocratizzate per la formazione delle liste e di individuare le modalità di voto al di fuori del regolamento, ostacolando nei fatti l’accesso spontaneo dei cittadini alla candidatura non essendosi neppure prevista come condizione indispensabile il vincolo della residenza, e non è difficile capirne i motivi". Di qui, conclude la Lega "il rischio di trovarsi come consiglieri persone estranee al quartiere, all’oscuro di problemi e esigenze locali ma di provata vicinanza ai diktat della giunta".

Anche Cesena Siamo Noi boccia il regolamento. "Dopo la commissione – dichiara – emerge con chiarezza che alla maggioranza non interessa sviluppare il progetto dei quartieri come luogo di partecipazione e interesse comune: ciò che prevale è invece la volontà di trasformarli in una competizione politica, piegandoli alla logica dei simboli di partito. Noi invece vediamo di buon grado un sistema di elezione con lista unica, senza appartenenza politica".