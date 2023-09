Nuove regole sui dehors: "Salve tutte le pedane"

"L’abaco del Comune con le nuove regole dei dehors nel centro storico è pronto e a luglio abbiamo ricevuto il benestare della Soprintendenza alle Belle Arti. Dal 1° gennaio è ponto per essere messo in attuazione". Ha completato il lavoro l’assessore allo sviluppo economico Luca Ferrini, con il suo staff. I dehors sono gli elementi mobili posti suolo pubblico come spazi esterni ad attività e locali, arredati e predisposti per l’attività di ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti.

Assessore, ma l’abaco non doveva già entrare in vigore dal primo giorno di quest’anno?

"Essendo intervenuta una proroga da parte del Governo la scadenza è slittata al 1° gennaio, a meno di un’ulteriore proroga, che non è esclusa, ma il comune di Cesena è ugualmente pronto per partire, dopo un lavoro serio e meticoloso in cui ci siamo raccordati con la Soprintendenza e ci siamo sempre confrontati con le organizzazioni di categoria".

Quante saranno nel centro storico le attività interessate a modificare gli attuali dehors?

"Grosso modo il 15%, quindi non si tratta di un numero considerevole. Non scatta nessuna rivoluzione".

Ci saranno pubblici esercizi che saranno costretti a rimuovere i dehors?

"No, questa eventualità non si verificherà, si è lavorato con tenacia per non contemplarla".

Era stata prevista la rimozione della pedana del Piccolo bar in piazza del Popolo. Marcia indietro?

"Il problema in questione è risolvibile con buon senso intervenendo in modo fattibile sulla pedana esistente".

La Soprintendenza alle Belle Arti ha posto vincoli particolari?

"Ha chiesto uniformità e individuato tre aree in particolare in cui i dehors non debbono interferire, oscurandole, con le bellezze dei luoghi: le piazze del Popolo, Almerici atrio a cielo aperto della Malatestiana e piazza Guidazzi ocl Bonci"

Avremo dehors tutti uguali come si era paventato?

"No, la similarità riguarderà le pedane".

Dal 2022 il suolo pubblico è tornato a pagamento. Aumenterà il costo per le imprese nel 2024?

"No, tariffe invariate e quella di quest’anno era già dimezzata".