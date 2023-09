"Nuove strategie didattiche per superare gli ostacoli"

Presso l’istituto di istruzione superiore Marie Curie di Savignano sul Rubicone ha avuto luogo il primo incontro che riguarda come riconoscere i disturbi dell’apprendimento e come promuovere l’accoglienza degli studenti, per favorirne il benessere e il successo scolastico. È il focus di un ciclo di incontri formativi ed informativi rivolti a docenti e dirigenti scolastici dal titolo ’Strategie didattiche per l’inclusione degli alunni con Dsa. Dalla conoscenza delle caratteristiche dell’apprendimento all’intervento didattico’. L’iniziativa, completamente gratuita, è promossa dal Lions Club del Rubicone, con il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale e del Comune di Savignano. I successivi incontri ogni giovedì si terranno in sala Allende.

Ha detto Mauro Tosi dirigente scolastico del Marie Curie agli oltre 100 partecipanti: "Prima di tutto grazie per avere scelto il Marie Curie e per l’importanza del tema oggetto del corso. Anche la nostra scuola di oltre mille studenti, è impegnata nei processi di inclusione degli alunni con Dsa che sono oltre un centinaio nei tre indirizzi della scuola. In particolare, oltre agli aspetti diagnostici e di tipo medico connessi con la certificazione di tali allievi, desidero sottolineare l’importanza delle strategie didattiche finalizzate a rimuovere ogni ostacolo per favorire l’apprendimento di tutti gli studenti".

Il dottor Andrea Novelli, psicologo, psicoterapeuta e neuropsicologo, past president nazionale di Aid (Associazione italiana dislessia) ha poi tenuto una lezione dal titolo ’Dislessia e distrurbi dell’apprendimento: come si riconoscono, come leggere una diagnosi’. I saluti sono stati portati dal vicesindaco del Comune di Savignano sul Rubicone Nicola Dellapasqua, Fiorenzo Fantini presidente Lions Club Rubicone, Teresa Casalaspro e Luciana Trombetta Sancisi, referenti scuola del Lions Club Rubicone.

Gli incontri, a cadenza settimanale dalle 16.30 alle 19.30 verteranno su come riconoscere i disturbi dell’apprendimento, aumentare le potenzialità degli studenti attraverso il gioco, come attivare attenzione e concentrazione nell’adolescenza, sui metodi e le tecnologie in aiuto all’apprendimento.