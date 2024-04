Nuove tecnologie e 5G: la conferenza di Cecchi Paone al Da Vinci

Alessandro Cecchi Paone sbarca in riviera. Domani, mercoledì 3 aprile, alle 20.15, nel salone del Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico, il noto giornalista e divulgatore sarà il relatore di una conferenza sul tema "Codice 5G, un rivoluzionario ambiente digitale".

L’iniziativa è organizzata dal Rotary Club Cervia Cesenatico e si attende una vasta platea, in quanto si tratta di una conviviale interclub a cui parteciperanno molti club di rotariani della Romagna. Alessandro Cecchi Paone è l’autore di un interessante libro pubblicato recentemente, su come funziona la nuova tecnologia, anche per comunicare tra fake news e innovazioni rivoluzionarie, che influiranno su vari processi in tutti i settori della vita privata, pubblica ed economica.

Francesco Focaccia, presidente del Rotary Club Cervia Cesenatico, è entusiasta nell’ospitare Cecchi Paone, poiché è un personaggio al quale è legato dai ricordi di gioventù che accomuna milioni di telespettatori italiani: "Durante la mia infanzia sono sempre stato animato da una profonda curiosità – dice –. Molti, tra i miei coetanei, il venerdì sera guardavano i film o si dedicavano ad altro, mentre io avevo un appuntamento non negoziabile, che era la trasmissione televisiva "La Macchina del Tempo" condotta da Alessandro Cecchi Paone su Rete4".

"Sono sicuro – conclude – che con il suo sapere, il relatore d’eccezione saprà coinvolgere i presenti, in merito a quello che si preannuncia come un cambiamento radicale della nostra società grazie anche all’avvento dell’intelligenza artificiale".

g.m.