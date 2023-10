Nuovi assunti a Gatteo: ecco i rimborsi alle aziende

A Gatteo lo sviluppo occupazionale del territorio comunale è stato confermato anche per il 2023 con il bonus per chi assume i gatteesi. Le assunzioni devono riguardare il periodo tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2023, con domanda presentata dal datore di lavoro entro e non oltre il 30 novembre 2023. Dicono il sindaco Roberto Pari e l’assessore Gianluca Vincenzi: "L’Amministrazione comunale vuole promuovere concretamente lo sviluppo occupazionale e rappresentare anche una misura di rilancio a seguito delle crisi che in questi ultimi periodi hanno interessato il nostro territorio, il sistema di incentivi a sostegno delle imprese approvato nei giorni scorsi dal Consiglio Comunale. Anche per il 2023, infatti, il Comune rimborserà alle aziende un importante contributo qualora scelgano di assumere a tempo indeterminato, a tempo pieno o part-time, non inferiore a 24 ore settimanali o stabilizzino lavoratori residenti a Gatteo da almeno quattro anni".

Il fondo istituito prevede diverse incentivazioni a seconda della tipologia di assunzione: per ogni assunzione a tempo indeterminato e tempo pieno è prevista l’erogazione di 5.000 euro, elevata a 7.000 qualora l’assunzione riguardi il personale femminile o di età inferiore ai 28 anni (esclusa la qualifica di apprendista) o superiore ai 50 anni. I lavoratori devono risultare regolarmente residenti nel comune di Gatteo da almeno 48 mesi. La somma stanziata dal Comune per il 2023 ammonta a 60mila euro.

Concludono Pari e Vincenzi: "Non era scontato, in un anno così complesso per l’incremento di costi delle opere pubbliche e dell’energia, riuscire a destinare allo scopo una somma così importante. Ma l’Amministrazione ritiene che questo strumento sia essenziale, alla luce degli anni difficili che stiamo vivendo. I risultati ottenuti in questi anni di erogazione sono la migliore dimostrazione della capacità di questa forma di sostegno e aiuto a imprese e lavoratori e al tempo stesso anche un incentivo per la ripresa. Info: Ufficio Informazioni e Relazioni con il Pubblico; tel. 0541-935521 935526; mail: [email protected]

Ermanno Pasolini