Nuovi cesenati onorari. Al via iter di integrazione

Un primo atto simbolico, ma concreto in direzione di una piena integrazione e a tutela dei diritti e delle diversità. Il Comune di Cesena, insieme a Gambettola, ha avviato un percorso pubblico di conferimento della cittadinanza onoraria italiana ai minori nati in Italia da genitori stranieri o nati all’estero, ma che hanno completato almeno un ciclo di studi. L’iniziativa dà seguito alla mozione del 6 ottobre 2022 approvata dal Consiglio comunale e, dopo l’inaugurazione di ieri in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, culminerà il prossimo 25 aprile con il conferimento ufficiale e una giornata di festa dedicata alla cittadinanza.

Un progetto di sensibilizzazione, in sinergia con Centro interculturale, Centro di documentazione educativa, Comunità accogliente e Centro Pace Cesena, che coinvolge un’ampia platea di bambini e giovani cesenati. Al 1° gennaio sono 1689 i minori stranieri residenti a Cesena, di cui 1143 nati in città e 1301 nati in Italia. I minori di origine straniera che stanno frequentando le scuole medie sono in totale 361."Circa il 10% della popolazione cesenate è di origine straniera - commenta il sindaco Enzo Lattuca -. A livello cittadino non abbiamo gli strumenti per cambiare le normative nazionali, ormai datate e inadeguate, ma vogliamo dare il nostro contributo per sensibilizzare a un’evoluzione necessaria e dovuta. Da giugno 2019 a settembre 2022, a Cesena sono state rilasciate 905 cittadinanze. Non sono poche ma potrebbero essere molte di più se non fosse per alcuni difetti della normativa che rendono tutto complicato".

Il percorso è sostenuto da tanti attivisti e attiviste che si battono ogni giorno per la riforma della legge 91 del 1992. "L’Italia è passata dall’essere un Paese di emigrazione a uno di immigrazione - spiega l’attivista della campagna ’Dalla Parte Giusta della storia’ Deepika Salhan -. Oggi ci sono circa 1,5 milioni di figli di stranieri nati o cresciuti qui, eppure una legge vecchia di oltre 30 anni continua a determinare vite, identità, percorsi scolastici e lavorativi. Le persone immigrate, non riconosciute come italiane, sono più esposte a razzismo e ostacoli che complicano la possibilità di emancipazione. È fondamentale una riforma della legge sulla cittadinanza, il nostro motto è Cese-nati anche noi".

Al centro, le storie di tante persone che hanno vissuto esperienze di diritti negati. Come quella di Haripriya Devi, studentessa 22enne, nata nelle Mauritius ma cresciuta a Firenze dall’età di 7 anni. Fiorentina e italiana nel cuore, eppure ancora priva della cittadinanza a causa di un ’buco’ normativo.

"Quando ho saputo che la mia richiesta di cittadinanza, a differenza dei miei familiari, non era stata approvata mi sono sentita cadere il mondo addosso - racconta Haripriya Devi -. Ho scelto di studiare giurisprudenza per difendere i diritti degli immigrati come me. È una sofferenza non essere riconosciuti da quello che consideri il tuo Stato e ciò può causare crisi di identità, senso di inferiorità e crolli psicologici".

Cristina Gennari