Nuovi corsi per albergatori: "Alziamo l’asticella della qualità"

Adac Federalberghi Cesenatico prosegue le iniziative rivolte alla formazione dei titolari degli hotel presenti sul territorio.

L’associazione di categoria alla quale aderiscono oltre 200 delle circa 300 strutture ricettive di Cesenatico, ha organizzato per fine anno una serie di corsi gratuiti, mirati a far crescere la professionalità dei soci e migliorare le loro aziende alberghiere. Fra gli obiettivi c’è soprattutto quello di ottenere visibilità, quello di essere più coinvolgenti ed anche quello realizzare conversioni e quindi maggiore profitti. Dopo il corso dedicato alla ’Pianificazione e controllo di gestione’ con il relatore Daniele Lanzotti (foto), oggi dalle 9 alle 12, si terrà una full immersion di Web marketing in compagnia dell’esperto Filippo Bonucci.

Venerdì 1 dicembre è invece in calendario un incontro sul tema ’Prezzo Dinamico, cos’è e come applicare una strategia vincente’, assieme ad Antonella Guerra.

Si proseguirà la mattina del 5 dicembre, con Daniele Lanzotti che introdurrà un corso sulla Gestione del personale. Fra le novità in programma quest’anno, c’è il corso su Booking, che sarà tenuto la mattina del 18 dicembre da Marzio Zavatta.

Le persone interessate possono avere maggiori informazioni e prenotare i posti telefonando allo 0547-673448, oppure rivolgendosi direttamente negli uffici al numero 93 di viale Mazzini, nel centro di Cesenatico, dove c’è la sede di Adac Federalberghi. I corsi sono tutti a partecipazione gratuita però è bene prenotare. Contestualmente a queste attività, Adac Federalbergh si prepara a seguire anche altre attività fra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

Giacomo Mascellani