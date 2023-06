"Nuovi edifici dei nidi a rischio, il governo vuole tagliare i fondi"

"Giorgia Meloni ha passato mezza campagna elettorale a dire che bisognava cambiare il Pnrr, poi è arrivata al Governo e dopo nove mesi è ancora tutto fermo, non ha mosso un dito per sostenere gli enti locali nell’attuazione del piano". La secca critica è del Pd di Cesena, di cui è segretario comunale Lorenzo Plumari.

"Così rischiamo seriamente di perdere i miliardi di euro – aggiunge il Pd di Cesena – . Si tratta del più grande piano d’investimento della storia europea e, probabilmente proprio per questo motivo, è mal visto e mal sopportato dal Governo. Per noi è invece un’occasione irripetibile per ammodernare e cambiare il paese e ridurre i divari territoriali, generazionali e di genere. Per questo ci preoccupa molto leggere che i progetti che potrebbero saltare sono proprio quelli relativi ai nidi e alle scuole. E la maggioranza in Parlamento ha votato contro un ordine del giorno del Pd per salvare i fondi per i nidi previsti nel piano. Il paradosso sarebbe avere il primo governo guidato da una presidente donna che taglia questi fondi, come se non sapesse che sono servizi fondamentali per ridurre le diseguaglianze tra bambini, per riuscire a dare uno strumento in più alle famiglie per aiutarle nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e a sostenere l’occupazione femminile".

"Questi investimenti vorrebbero dire 1857 nuovi nidi in più conclude il Pd di Cesena – 333 scuole dell’infanzia in più, 264 mila posti per bambini che oggi non hanno la possibilità di accesso a uno strumento fondamentale, a una prima leva di emancipazione sociale”.