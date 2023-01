"Nuovi impegni dopo le sfide vinte del 2022"

Con la fine del 2022, il sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini, esprime in una lettera, rivolta a tutti i concittadini i migliori auguri di buon anno, e fa altresì un rendiconto dei lavori e dei servizi effettuati, durante l’anno appena andato in archivio. Dopo aver ricordato che nel 2022 sono state tenute 55 sedute di Giunta, che ha provveduto all’approvazione di 147 deliberazioni, che si sono tradotte in oltre 400 determine sottoscritte dai responsabili comunali, Baccini prosegue: "E’ stato un anno che ci ha visto coinvolti quotidianamente nell’affrontare le continue emergenze che stanno ormai caratterizzando gli ultimi anni, dalla ’coda’ del Covid, al caro-energia ed ai problemi sociali che ha causato, sino alla questione dell’aumento dei costi delle materie prime e all’irreperibilità delle stesse, che ci hanno costretto a rivedere mensilmente gli stanziamenti di bilancio per non compromettere l’andamento dei cantieri in corso. Tutto ciò senza mai rinunciare all’attenzione verso il futuro". Dopo aver sottolineato l’affiatamento, la serietà e la diligenza del lavoro dell’intera squadra municipale, il primo cittadino di Bagno fa il resoconto dei lavori realizzati: "Il 2022 è stato l’anno in cui diverse opere e servizi sono stati definiti. Mi vengono in mente la riqualificazione del cimitero di Bagno e quello di Poggio alla Lastra, dell’area del Chiardovo, di Palazzo del Capitano, dei campi da tennis di Bagno, del Parco di Selvapiana, del parcheggio della ’Grotta’, la riqualificazione del centro storico di San Piero, l’avvio della progettazione dei Giardini di Piazza Martiri, del Ponte Bailey, della Casa Protetta per anziani, del lago di Acquapartita, del nuovo centro sportivo, dell’asilo San Quirico a Selvapiana".

Prosegue poi Baccini: "Inoltre è stato approvato il nuovo piano cimiteriale comunale, la progettazione del nuovo piano urbanistico e del nuovo piano dei dehors, la gestione dei bandi dei chioschi di Santa Maria e di Poggio alla Lastra, la riqualificazione del Teatro Garibaldi che è diventato anche un vero e proprio cinema. C’è stata altresì la definizione del nuovo appalto della palestra scolastica e l’avvio di quello della riqualificazione dei sentieri, oltre al piano strade comunali che ha visto investire oltre 220.000 euro . Inoltre, il bel progetto della biblioteca diffusa e tanti altri importanti eventi, quali l’anteprima del Festival del Cibo di Strada, La Milanesiana, il FestinVal, Fuori conTesto, ed anche alcuni importanti traguardi e riconoscimenti, come l’inserimento di Bagno nel circuito dei Borghi più belli d’Italia. Vorrei ricordare inoltre il primo posto a livello regionale per presenze turistiche termali e l’inserimento nel percorso del Tour de France 2024".

gi. mo.