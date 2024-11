Nuovi interventi lungo il Savio. Si alzano gli argini nei tratti deboli

Nel consiglio comunale di ieri il sindaco Enzo Lattuca è intervenuto fornendo aggiornamenti in merito all’esecuzione degli interventi lungo il fiume Savio e ai corsi d’acqua principali che attraversa. "Sono in corso sul territorio comunale o sono in procinto di partire – ha informato il sindaco – tre diversi interventi sul fiume Savio: il primo è quello di gestione della vegetazione fluviale a protezione dei centri abitati lungo il fiume Savio".

"Il secondo intervento, che sarà molto visibile - ha proseguito Lattuca – , interesserà dai primi di gennaio il tratto urbano del fiume Savio, tra il ponte di ferro, lato via Roversano, e il ponte della ferrovia. È un intervento di oltre 1,3 milioni di euro che si concentrerà sulle opere di abbassamento delle golene e delle banche". "Il terzo pacchetto di lavori già avviato - ha concluso Lattuca – riguarda diversi affluenti del Savio, come per esempio il torrente Borello, ma non solo. Le opere sono consolidamento delle sponde e rilivellatura degli argini.. Inolte la cassa di espansione di Ca’ Bianchi che ha funzionato nel corso degli eventi di settembre e ottobre potrà essere potenziata sia a livello di superficie che di cubatura". Il sindaco ha inoltre informato che è previsto "l’innalzamento di tratti arginali più deboli (come ad esempio quello in prossimità del ponte vecchio, via ex Zuccherificio, di fronte alla sede della Croce Rossa, via Roversano, in prossimità della curva dei Maceri). Interventi che, laddove necessario, si tradurranno nella realizzazione di muri idraulici".