Nuovi lavori sul fiume Rubicone

Dopo i lavori realizzati a giugno, a Savignano, nel centro storico alla golena del fiume Rubicone, sono iniziati ora ulteriori interventi da 1.200.000 euro in un tratto continuo di 1,8 Km finalizzati all’allargamento della sezione idraulica del fiume Rubicone. Riguarderanno due tratti. Il primo dal ponte bailey di via Galeazza fino al ponte di via Bastia e il secondo tratto da via Bastia fino al cimitero di Fiumicino. Questi lavori hanno come obiettivo quello di ripristinare le opere idrauliche danneggiate dagli ultimi eventi di piena e aumentare la capacità di deflusso della sezione idraulica attraverso l’allargamento della sezione idraulica come avvenuto nel tratto più a monte. Questo primo lotto di lavori terminerà entro il 2025 a cura dell’Agenzia Regionale Protezione civile sezione Forli–Cesena. Parallellamente appena il livello del fiume consentirà le lavorazioni proseguiranno quelli mirati al ripristino delle funzionalità dell’area del parco golenale per i quali sono stati già realizzati un rialzo per il contenimento del fiume, risagomati gli argini, abbassata una briglia e proseguiranno con il ripristino della briglia ’storica’ posta a monte del ponte romano in adiacenza all’attuale pizzeria Grottino la cui costruzione chiude piazza Castello e segue il tracciato delle mura del borgo ’nuovo’. Al termine dei lavori sarà disponibile un percorso pedonale anche lungo l’argine destro, che collegherà la golena al ponte romano. L’intervento è mirato alla messa in sicurezza dell’opera idraulica. I lavori renderanno possibile percorrere il Rubicone in sponda destra e sinistra. Si prevedono inoltre interventi di abbassamento del piano golenale e rimozione di materiali sedimentati e trasportati durante le piene.

L’intervento gode di un ulteriore finanziamento Pnrr per un importo di 500mila euro che si vanno ad aggiungere agli oltre 4 milioni utilizzati per lavori già eseguiti dall’Agenzia regionale protezione civile in sinergia con il Comune lungo il corso del fiume. Dicono il sindaco Nicola Dellapasqua e la vicesindaca Stefania Morara: "La tutela e il ripristino del Rubicone è una priorità nella nostra agenda politica. Siamo convinti che investire nella salute del nostro fiume significhi investire sul benessere della nostra comunità e nella sostenibilità del nostro territorio. In queste settimane si sono conclusi parte dei lavori di messa in sicurezza sulle vie Rubicone destra e sinistra in località Fiumicino e via Colombarazzo per un importo di 270mila euro ed entro fine mese partiranno quelli per un importo lavori di 412mila euro dalla via Rubicone destra nel tratto tra via Galeazza e via Bastia, Melozzo da Forlì e Gualdello".

Ermanno Pasolini