Nuovi obiettivi per Lewis Le strade portano a Fano

Per chi cerca di vedere nel futuro del Cesena FC c’è una pista che porta a Fano. Robert Lewis, co-presidente con John Aiello della società del cavalluccio, sarebbe interessato alla squadra della cittadina marchigiana Alma Juventus Fano 1956 che milita in serie D, girone F, dove occupa attualmente il sesto posto della classifica. Lewis è stato visto un paio di settimane fa allo stadio Raffaele Mancini della cittadina marchigiana flagellata da un lungo sciame sismico negli ultimi mesi. Robert Lewis è andato allo stadio con alcuni amici in occasione della partita con la Vastese e, in assenza del presidente, l’imprenditore campano Mario Russo, è stato accolto e accompagnato in tribuna dall’avvocato Giovanni Orciani e dall’imprenditore Massimo Baldelli.

Alla fine del primo tempo Lewis e i suoi accompagnatori si sono alzati e se ne sono andati.

Secondo le voci che circolano negli ambienti calcistici fanesi Lewis avrebbe voluto incontrare il presidente Mario Russo, e se ne sarebbe andato a metà partita ritenendo inutile restare fino alla fine dell’incontro (terminato 2 a 1 per il Fano).

Il giorno successivo, interpellato da Silvano Clappis, giornalista della pagine marchigiane del Resto del Carlino, il presidente del Fano Mario Russo ha confermato di conoscere Robert Lewis avendolo incontrato nello scorso mese di settembre, ma ha negato sia di aver ricevuto offerte di acquisto per il Fano, sia che la società sia in vendita. "Il Fano non si vende e al momento non c’è in piedi nessuna trattativa" ha dichiarato Russo al Carlino. Ma le voci continuano a circolare, rafforzate dal fatto che Mario Russo non si vede spesso a Fano, neppure in occasione delle partite.

Al momento non è dato sapere se l’interesse di Robert Lewis per il Fano sia a titolo personale (quando è in Italia vive a Pesaro, città di origine della moglie) o per conto di JRL Partners, la società statunitense che detiene l’intero capitale del Cesena FC nella quale sarebbero entrati recentemente nuovi soci americani. Se l’interesse fosse personale e non societario, sarebbero avvalorate le voci di un raffreddamento dei rapporti tra Robert Lewis e John Aiello dovuto al non brillante comportamento della squadra nell’ultimo periodo e ad altre vicende sportive e societarie. Ma per capire meglio come stanno le cose sarà necessario attendere lo svolgimento degli spareggi promozione che inizieranno il 30 aprile.

Paolo Morelli