Nuovi pastori e allevatori a scuola nel parco nazionale

Il successo delle prime due edizioni farà suonare la prima campanella, anzi il primo campanaccio, il 4 aprile, per dare il via al terzo anno di attività della ShepherdSchool, la scuola per pastori del progetto Life ShepForBio nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, la straordinaria area protetta che trova spazio anche in una parte del territorio di Bagno di Romagna. Per l’edizione 2025 sono disponibili otto posti per nuovi pastori e allevatori, che cominceranno ad andare a scuola, in aula, in stalla, sui prati pascolo, venerdì 4 aprile. Una scuola che ha come obiettivo principale il miglioramento dello stato di conservazione di tre habitat di prateria, riconosciuti di importanza naturalistica dall’Unione Europea. E lo fa nel Parco Nazionale attraverso lo sviluppo e la promozione di attività pastorali, le uniche in grado di garantire una gestione sostenibile e duratura di questi ambienti.

La finalità è quella di formare nuovi pastori e allevatori, promuovendo il pastoralismo nelle aree rurali e montane, contribuendo a contrastare lo scarso ricambio generazionale che affligge questo settore e a migliorare la conservazione delle praterie attraverso il pascolamento. Tra i pastori formati nei primi due anni di attività della predetta scuola (sede a Pratovecchio Stia), cinque hanno avviato la loro azienda, due hanno aperto il codice stalla (prerequisito all’avvio dell’attività allevatoriale), una risulta dipendente in un’azienda zootecnica, mentre altri tre, che erano già operativi, hanno incrementato e migliorato la loro attività. La partecipazione alla scuola è completamente gratuita. Iscrizioni aperte fino al 15 febbraio 2025.

Gilberto Mosconi