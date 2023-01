Nuovi pubblici esercizi, ma 70 negozi sfitti

di Andrea Alessandrini Su 515 locali commerciali nel centro storico di Forlì, 110 sono sfitti, ha reso noto la Confcommercio territoriale che ha condotto un’indagine strada per strada, conteggiando il numero degli ex negozi ora spenti. Non per recitare il de profundis, bensì per chiedere azioni di sostegno ai negozi di vicinato. E a Cesena – dove negli ultimi decenni sono stati edificati due centri commerciali con gallerie di negozi a ridosso del centro storico – quanti sono i locali vuoti dentro il nostro familiare spazio a forma di scorpione racchiuso entro la cinta muraria (malandata) trecentesca? A fronte di circa 400 attività, ammontano grosso modo a un numero tra settanta e ottanta, stando alle più recenti stime, ma la conformazione dei due centri è molto diversa: quello di Forlì è più esteso e con maggiori aree commercialmente depresse. Avviando dalla Barriera una vasca come era abitudine di molti cesenati – messo alle spalle corso Cavour esterno alle mura ma col rango dell’arteria centrale con qualche vetrina spenta (una manciata nella galleria Cavour) – nel battuto corso Sozzi si appura con ebrezza l’en plein di negozi e pubblici esercizi aperti. Ha alzato la saracinesca di recente anche un negozio di calze tirolesi e...