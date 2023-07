Nuovi scout in ’verde’ "Sempre vicini alla natura"

Camicia verde, pantaloni beige e l’immancabile fazzoletto al collo con cui partire per nuove avventure in mezzo alla natura. È nato a Cesena il nuovo gruppo scout affiliato alla rete internazionale Cngei (Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani), di matrice laica. "Vogliamo offrire un’alternativa di scautismo al nostro territorio - spiega la presidente Sofia Battani - e siamo aperti a qualsiasi fede, orientamento sessuale o etnia. L’obiettivo è quello di educare bambini e ragazzi a una cittadinanza attiva e globale sulla base di valori come l’inclusione, il senso di comunità, lo stare all’aria aperta e la spiritualità, pur non legata a nessun credo specifico". Al centro della nuova realtà, la prima in provincia e tra le poche della Romagna, il ‘metodo Scout’ inventato da Baden Powell nel 1907 e adattato alla società attuale. Ai giovani esploratori cesenati saranno infatti proposte attività all’aria aperta che si svolgeranno di sabato o nei weekend sia in sede, nella fattoria biologica La Quiete del Rio, che fuori porta: si dormirà in tenda durante i campi estivi, cimentandosi in attività manuali e giochi nella natura. A guidare il nuovo gruppo di Cesena, uno staff di educatori con anni di esperienza nello scautismo.

"Partiremo con le attività ad ottobre - fanno sapere le educatrici Margherita Rossi e Sofia Alessandri - e stiamo cercando di formare il ‘branco’, ovvero la fascia che comprende i bambini tra gli 8 e i 10 anni, nella speranza di poterli guidare in questo percorso. Chiunque voglia avvicinarsi alla nostra realtà, come educatore o semplice aiutante, è ben accetto". Per informazioni: mail a [email protected] o pagina Instagram.

Cristina Gennari