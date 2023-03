Nuovi segnali nelle strade della città

Sicurezza stradale e miglioramento della viabilità. Ammonta a 166 mila euro l’importo stanziato dall’amministrazione per gli interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, e della numerazione civica. "La manutenzione stradale – commenta l’assessore Christian Castorri – è una priorità assoluta. Proprio in questi giorni abbiamo avviato l’intervento per la pavimentazione della banchina stradale di via Savio, da via Bonci a via Farini. Anche in via Ravennate sono stati conclusi i lavori di sistemazione del marciapiede". Non solo segnaletica, ma anche manutenzione stradale. Grazie a un finanziamento di 300 mila euro, vari lavori saranno eseguiti, a partire dall’estate, nel viadotto Martin Luther King e nelle vie Marzolino, Marconi, Costa, Comandini, in Corso Cavour, e ancora lungo le vie Cervese, Boscone e Calcinaro.