"Nuovo arredo in centro, deve narrare la città"

Il comitato comunale di Confartigianato Cesena lancia una proposta innovativa per il rilancio del centro storico cittadino: un nuovo piano di arredo urbano che unisca estetica, identità e narrazione, attraverso la tecnica dello storytelling.

L’obiettivo è ripensare e rinnovare gli elementi di arredo presenti nel cuore urbano, oggi frammentati e scollegati tra loro, creando un percorso coerente che sappia raccontare la storia e le peculiarità di Cesena. "L’arredo urbano non è solo un insieme di panchine, fioriere o illuminazione, ma un elemento fondamentale dell’identità di un luogo – dichiarano il presidente del comitato comunale di Confartigianato Cesena, Alessandro Fagioli e il vicesegretario Riccardo Cappelli (nella foto il comitato comunale) –.Serve un piano innovativo che connetta questi elementi per raccontare la città, valorizzando il suo patrimonio storico e culturale". Alla base della proposta l’uso dello storytelling, tecnica comunicativa che sta affermandosi nella progettazione urbana.

"Lo storytelling è l’arte di raccontare storie e può diventare uno strumento per dare significato agli spazi – continua Fagioli –. In vari comuni italiani è già utilizzato per trasformare l’arredo urbano in una narrazione visiva e sensorialeLa proposta di Confartigianato si traduce in un concorso di idee per progettisti coinvolgendo in una fase preliminare anche botteghe artigiane, esercizi commerciali, istituti culturali e altri attori attivi nel centro storico, affinché possano contribuire con idee e suggestioni. "Vogliamo coinvolgere chi vive e anima ogni giorno il centro di Cesena", aggiunge il presidente Fagioli.

Tra le possibili linee narrative del progetto, da delineare, si ipotizzano percorsi tematici che raccontino Cesena città malatestiana, Cesena capitale della cultura, o ancora il centro storico come spazio sostenibile e creativo. Ogni panchina, segnaletica o elemento di arredo potrebbe diventare un frammento di questa narrazione condivisa.