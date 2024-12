Nuovo asfalto per le vie Fontanazze e Olmadella

A Longiano, via ai lavori di rifacimento del manto stradale in via Fontanazze e via Olmadella. Si tratta di un importante intervento da circa 170mila euro che il Comune ha programmato per rinnovare una delle principali arterie comunali. Un cantiere che porterà nuovo asfalto e soprattutto metterà in sicurezza tratti di collegamento tra Ponte Ospedaletto e Budrio, due zone interessate da forte densità abitativa, aziende e il trasporto scolastico. Dice il sindaco Mauro Graziano: "Quasi 400mila euro destinati alla cura del territorio, continueremo con gli interventi anche nei prossimi anni".